Есаков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Есаков Герасим Александрович
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Есаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Федосья Александровна
Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885