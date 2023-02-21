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Есаков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Есаков Иван Иванович

Мать: Есакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Есаков Герасим Александрович

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Есаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Федосья Александровна

Мать ребёнка: Есакова Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Татьяна Тимофеевна

Смерть
До 1885
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