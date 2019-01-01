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Веретенников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1949

Дата смерти

01.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949

Отец: Веретенников Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1972

Дочь: Веретенникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фоменко Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.10.1972

Дочь: Веретенникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фоменко Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.10.1972

Дочь: Веретенникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фоменко Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.02.1975

Сын: Веретенников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Фоменко Любовь Фёдоровна

Смерть
01.01.2019

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