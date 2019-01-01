Веретенников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1949
Дата смерти01.01.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949
Отец: Веретенников Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1972
Рождение ребёнка
20.10.1972
Рождение ребёнка
20.10.1972
Рождение ребёнка
14.02.1975
Сын: Веретенников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Фоменко Любовь Фёдоровна
Смерть
01.01.2019