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Кукушкина Анна Гавриловна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1826

Муж: Кукушкин Андрей Федорович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кукушкина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кукушкин Андрей Федорович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кукушкин Панфил

Отец ребёнка: не указан

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кукушкина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кукушкин Андрей Федорович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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