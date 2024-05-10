Кукушкина Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1826
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кукушкина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кукушкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кукушкин Панфил
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кукушкина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кукушкин Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно