Зиятдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович

Мать ребёнка: Талипова Гульзиган (Гөлҗиhан) Талиповна

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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