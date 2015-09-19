Харисов Рамзан Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисов Рамзан Рустамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2015

Отец: Харисов Рустам Илдарович

Мать: Харисова Резеда

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