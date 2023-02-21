Мовчан Павло Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовчан Павло Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовчан Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1926

Дочь: Мовчан Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Тищенко Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовчан Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовчан Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

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