Мовчан Павло Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовчан Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1926
Дочь: Мовчан Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Тищенко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовчан Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовчан Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана