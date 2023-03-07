Пасынкова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Дочь: Кардашина Неонила Савельева
Отец ребёнка: Пасынков Савелий (Савка) Петров
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Беляева Софья Савельева
Отец ребёнка: Пасынков Савелий (Савка) Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717