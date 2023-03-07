Пасынкова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Дочь: Кардашина Неонила Савельева

Отец ребёнка: Пасынков Савелий (Савка) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Беляева Софья Савельева

Отец ребёнка: Пасынков Савелий (Савка) Петров

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Савелий (Савка) Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
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