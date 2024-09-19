Лушкин (Простин) Екатерина Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лушкин (Простин) Екатерина Григорьевна

Автор
СС
Скоков С.

женский, родилась Неизвестно

умерла 2000, село Сиалеевская Пятина, Инсарский район

Отец
Простин Григорий Яковлевич1911 г.р.
Мать
Простин (Кизряков) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лушкин Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Лушкин) Вера ИвановнаНеизвестно г.р.
(Лушкин) Елена ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Простин Григорий Яковлевич

Мать: Простин (Кизряков) Евдокия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно

учитель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лушкин) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лушкин Иван Иванович

село Сиалеевская Пятина, Инсарский район

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лушкин) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лушкин Иван Иванович

село Сиалеевская Пятина, Инсарский район

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушкин Иван Иванович

Смерть
2000
село Сиалеевская Пятина, Инсарский район

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