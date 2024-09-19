Лушкин (Простин) Екатерина Григорьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла 2000, село Сиалеевская Пятина, Инсарский район
ОтецПростин Григорий Яковлевич1911 г.р.
МатьПростин (Кизряков) Евдокия ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лушкин Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Лушкин) Вера ИвановнаНеизвестно г.р.
(Лушкин) Елена ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лушкин) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лушкин Иван Иванович
село Сиалеевская Пятина, Инсарский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лушкин) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лушкин Иван Иванович
село Сиалеевская Пятина, Инсарский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лушкин Иван Иванович
Смерть
2000
село Сиалеевская Пятина, Инсарский район