Тимонина Арина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тимонин Иван Ильин
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Илья Иванов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Любовь Ильина
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно