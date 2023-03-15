Тимонина Арина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Арина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тимонин Иван Ильин

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Илья Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Любовь Ильина

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Илья Иванов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов / Тимонин Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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