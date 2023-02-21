Глумова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Федот Васильевич

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Антон Васильевич

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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