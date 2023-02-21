Глумова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федот Васильевич
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Антон Васильевич
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Глумов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно