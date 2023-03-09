Истомина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомина Евдокия

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Константин

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Семен

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Владимир

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Василий

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Митрофан Федорович

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