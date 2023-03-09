Истомина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомина Евдокия
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Константин
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Семен
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Владимир
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Василий
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Истомин Митрофан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно