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Минеев Василий Панфилович

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Место рождения

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

20.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Минеев Панфил Васильевич

Мать: Минеева Агафья Яковлевна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Минеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Минеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Минеева ..... Васильевна

Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Минеев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна

Смерть
20.05.1918
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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