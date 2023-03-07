Минеев Василий Панфилович
Место рождения
Дата рождения01.08.1886
Дата смерти20.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Отец: Минеев Панфил Васильевич
Мать: Минеева Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Минеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1908
Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Минеева ..... Васильевна
Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Минеев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Минеева Анастасия Федоровна
Смерть
20.05.1918