Кочетова (Галкина) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Галкина) Александра Семёновна

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Место рождения

Шемятка, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

09.06.2006

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: Галкин Семён Макарович

Мать: Галкина Екатерина Абрамовна

Шемятка, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Фрол Афанасьевич

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Фрол Афанасьевич

Смерть
09.06.2006
Добрунь, Брянский муниципальный район, Брянская область
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