Кочетова (Галкина) Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения25.04.1928
Дата смерти09.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Рождение ребёнка
13.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Фрол Афанасьевич
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2006
Добрунь, Брянский муниципальный район, Брянская область