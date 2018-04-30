Репринцева (Корнилова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1937
Дата смерти30.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937
Рождение ребёнка
07.03.1963
Дочь: Босак Галина Владимировна
Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Репринцев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгороднева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Смерть
30.04.2018