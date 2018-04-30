Репринцева (Корнилова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репринцева (Корнилова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область

Дата рождения

07.01.1937

Дата смерти

30.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937

Отец: Корнилов Василий Архипович

Мать: Корнилова Мария Николаевна

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.03.1963

Дочь: Босак Галина Владимировна

Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Репринцев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репринцев Владимир Михайлович

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгороднева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Смерть
30.04.2018
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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