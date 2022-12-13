Середкин Иннокентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1938
Дата смерти13.12.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938
Отец: Середкин Яков Митрофанович
Мать: Середкина Александра
Рождение ребёнка
29.07.1963
Сын: Середкин Юрий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Михрютина Зина Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1970
Сын: Середкин Игорь Иннокентьевич
Мать ребёнка: Михрютина Зина Николаевна
Смерть
13.12.2022