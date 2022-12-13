Середкин Иннокентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСередкин Иннокентий Яковлевич

Середкин Иннокентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1938

Дата смерти

13.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938

Отец: Середкин Яков Митрофанович

Мать: Середкина Александра

Рождение ребёнка
29.07.1963

Сын: Середкин Юрий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Михрютина Зина Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1970

Сын: Середкин Игорь Иннокентьевич

Мать ребёнка: Михрютина Зина Николаевна

Смерть
13.12.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close