Львова (Долгорукова) Мария Андреевна
женский, родилась 15.08.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 12.08.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецДолгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
МатьДолгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Оболенская (Львова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Сын: Львов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Сын: Львов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Бобринская (Львова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Лонгинова (Львова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Долгорукова (Львова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Сын: Львов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Сын: Львов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Безобразова (Львова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Сын: Львов Василий Александрович
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Шаховская (Львова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Дочь: Волконская (Львова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич