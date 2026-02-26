Львова (Долгорукова) Мария Андреевна 15.08.1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Львова (Долгорукова) Мария Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.08.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 12.08.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Долгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
Мать
Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Львов Александр Дмитриевич17.12.1800 г.р.
Дети
Оболенская (Львова) Мария Александровна01.09.1831 г.р.
Львов Евгений Александрович01.10.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1805

Отец: Долгоруков Андрей Николаевич

Мать: Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
17.07.1829

Муж: Львов Александр Дмитриевич

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A._Lvov_and_Kossakowski1829.jpg ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.231. с. 88. Метрические книги Владимирского собора.

Рождение ребёнка
01.09.1831

Дочь: Оболенская (Львова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
01.10.1832

Сын: Львов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб.. Ф. 19. Оп. 111. Д. 245. Л. 91 (Метрические книги Никольского Богоявленского морского собора.).

Рождение ребёнка
19.09.1833

Сын: Львов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.11.1834

Дочь: Бобринская (Львова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.04.1836

Дочь: Лонгинова (Львова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение 13.04.1836 (крещение 21.04.1836) - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0745-000316/00001193.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТУДИТА ЗА НИКИТСКОЙ Восприемники: Статский советник [Николай Андреевич Небольсин] и отставного подпоручика Ивана Федоровича Булыгина жена [Мария Васильевна Булыгина]

Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Долгорукова (Львова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-0203-0745-000322/00001207.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТУДИТА ЗА НИКИТСКОЙ

Рождение ребёнка
1839

Сын: Львов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Львов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.04.1841

Дочь: Безобразова (Львова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

крещ. 26 числа.

Рождение ребёнка
1844

Сын: Львов Василий Александрович

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шаховская (Львова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1848

Дочь: Волконская (Львова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
12.08.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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