Фатеев Андрей 1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Фатеев Андрей

Автор
МС
Сумбаев М.

мужской, родился 1898

умер Около 18.01.1945, Венгрия, варм. Фейер, в районе с. Урхида

Отец
Фатеев МитрофанНеизвестно г.р.
Дети
Фатеев Яков19.08.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Фатеев Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1926

Сын: Фатеев Яков

Мать ребёнка: Фатеева Марфа

Нижний Мамон, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
Около 18.01.1945
Венгрия, варм. Фейер, в районе с. Урхида

Мы используем куки для улучшения работы сайта.