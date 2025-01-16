Фатеев Андрей
мужской, родился 1898
умер Около 18.01.1945, Венгрия, варм. Фейер, в районе с. Урхида
ОтецФатеев МитрофанНеизвестно г.р.
Дети
Фатеев Яков19.08.1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Фатеев Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1926
Сын: Фатеев Яков
Мать ребёнка: Фатеева Марфа
Нижний Мамон, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 18.01.1945
Венгрия, варм. Фейер, в районе с. Урхида