Пьянкова Павла Александрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пьянкова Павла Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Сын: Пьянков Леонид Павлович

Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Дочь: Пьянкова Елена Павловна

Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 02.07.1916 ст.

Муж: Пьянков Павел Дмитриевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1918 ст.

Дочь: (Пьянкова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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