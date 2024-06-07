Пьянкова Павла Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Дочь: Пьянкова Елена Павловна
Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич
Бракосочетание
До 02.07.1916 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1918 ст.
Дочь: (Пьянкова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Пьянков Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно