Семенова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1796 ст.
Дочь: Федосья Мартемьянова
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Семенов Тимофей Мартемьянов
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Семенов Венедикт Мартемьянов
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Татьяна Мартемьянова
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Васса Мартемьянова
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Семенов Филимон Мартемьянов
Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816