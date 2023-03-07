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Семенова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1796 ст.

Дочь: Федосья Мартемьянова

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семенов Яков Мартемьянов

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Семенов Тимофей Мартемьянов

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семенов Венедикт Мартемьянов

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Татьяна Мартемьянова

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Васса Мартемьянова

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Семенов Петр Мартемьянов

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Семенов Филимон Мартемьянов

Отец ребёнка: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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