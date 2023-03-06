Кравченко Анна (Ганна) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Анна (Ганна) Андреевна

Кравченко Анна (Ганна) Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1905

Дата смерти

27.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1928

Сын: Кравченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Василий Алексеевич

Смерть
27.12.1990
город Ташкент
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close