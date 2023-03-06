Кравченко Анна (Ганна) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1905
Дата смерти27.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.12.1928
Сын: Кравченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1990
город Ташкент