Терентьев Логин Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти17.08.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Терентьев Николай Логинов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.1894 ст.
Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви Шаблишского села Камышловского уезда на 1892-1897 годы ф.226, оп.20, д.137 стр.286 Челябинский архив