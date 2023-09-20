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Терентьев Логин Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

17.08.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Терентьев Николай Логинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1894 ст.
Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви Шаблишского села Камышловского уезда на 1892-1897 годы ф.226, оп.20, д.137 стр.286 Челябинский архив

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