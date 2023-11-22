Уракова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС
Бракосочетание
До 1814

Муж: Ураков Фёдор Митрофанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Аксинья Фёдорова

Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ураков Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Ураков Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)
Смерть
Неизвестно
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