Уракова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Аксинья Фёдорова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Ураков Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Митрофанов
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)
Смерть
Неизвестно