Казнина Мавра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнина Мавра Николаевна

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Место рождения

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.04.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1818 ст.

Отец: Николай Федорович

Мать: Ирина Никитична

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.03.1847 ст.

Дочь: Шелепина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Казнин Василий Никитович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнин Василий Никитович

Смерть
Неизвестно
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