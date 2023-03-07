Казнина Мавра Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1818 ст.
Отец: Николай Федорович
Мать: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
05.03.1847 ст.
Дочь: Шелепина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Казнин Василий Никитович
Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно