Гребенчиков Алексей Фомич
Место рождения
Дата рождения26.03.1932
Дата смерти06.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932
Отец: Гребенщиков Фома
Мать: Гребенщикова Матрена
Рождение ребёнка
26.07.1956
Сын: Гребенчиков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Карпилова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенчиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна
Смерть
06.03.2003