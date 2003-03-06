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Гребенчиков Алексей Фомич

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Место рождения

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область

Дата рождения

26.03.1932

Дата смерти

06.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932

Отец: Гребенщиков Фома

Мать: Гребенщикова Матрена

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.07.1956

Сын: Гребенчиков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Карпилова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенчикова Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенчиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гребенчикова Полина Яковлевна

Смерть
06.03.2003
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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