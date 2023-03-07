Навалихин Кондратий (Конашка) Семенов
Место рождениядер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1673
Отец: Навалихин Семен (Сенка) (Прокофьев)
Мать: не указана
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678