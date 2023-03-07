Навалихин Кондратий (Конашка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Кондратий (Конашка) Семенов

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Место рождения

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Навалихин Семен (Сенка) (Прокофьев)

Мать: не указана

дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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