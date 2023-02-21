Черных Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти18.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Черных Александр Филиппович
Отец ребёнка: Черных Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1932
Отец ребёнка: Черных Филипп Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1973