Черных Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

18.12.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Черных Александр Филиппович

Отец ребёнка: Черных Филипп Николаевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Черных Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Черных Филипп Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Филипп Николаевич

Смерть
18.12.1973
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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