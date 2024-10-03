Ряузова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1900
Дата смерти09.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряузов Иван
Рождение ребёнка
16.07.1925
Дочь: Ращупкина (Ряузова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ряузов Иван
Дмитриево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.12.1983
Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область