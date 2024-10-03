Ряузова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряузова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1900

Дата смерти

09.12.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряузов Иван

Рождение ребёнка
16.07.1925

Дочь: Ращупкина (Ряузова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ряузов Иван

Дмитриево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.12.1983
Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область

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