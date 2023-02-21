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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Отец ребёнка: Куцабенков Дмитрий

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Куцабенков Дмитрий

Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Куцабенков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Куцабенков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Куцабенков Дмитрий

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