Маслова (Лёзина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1917
Дата смерти04.04.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1917
Отец: Лёзин Иван Васильевич
Мать: Лёзина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.11.1940
Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1947
Сын: Маслов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: Синицына Галина Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1954
Сын: Маслов Александр Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1957
Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2004
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область