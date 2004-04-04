Маслова (Лёзина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Лёзина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.12.1917

Дата смерти

04.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1917

Отец: Лёзин Иван Васильевич

Мать: Лёзина Матрёна Фёдоровна

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1940

Сын: Маслов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1947

Сын: Маслов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: Синицына Галина Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1954

Сын: Маслов Александр Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич

Надежино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1957

Сын: Маслов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Андреевич

Надежино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Андреевич

Смерть
04.04.2004
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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