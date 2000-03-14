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Ускова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область

Дата рождения

14.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2000

Отец: Усков Сергей Викторович

Мать: Ускова Елена Леонидовна

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
Место жительства
С 2000 по ?.08.2018
Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
Образование
С 2007 по 2018
Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
МКОУ СОШ №4
Образование
С 2007 по 2016
Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
ДШИ №12
Место жительства
С ?.08.2018
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
С 2018 по 2022
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
ЯРГУ им. П. Г. Демидова, бакалавриат Исторический факультет, направление "История"
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