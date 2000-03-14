Ускова Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2000
Отец: Усков Сергей Викторович
Мать: Ускова Елена Леонидовна
Место жительства
С 2000 по ?.08.2018
Образование
С 2007 по 2018
МКОУ СОШ №4
Образование
С 2007 по 2016
ДШИ №12
Место жительства
С ?.08.2018
Образование
С 2018 по 2022
ЯРГУ им. П. Г. Демидова, бакалавриат Исторический факультет, направление "История"