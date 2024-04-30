Плотников Алексей Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1768
Сын: Плотников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Марья Петрова (Вна)
Отсюда начался род Плотниковых
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Латухина (Плотникова) Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова Марья Петрова (Вна)
Смерть
1794