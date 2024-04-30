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Плотников Алексей Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Плотников Ларион Якимов (Ич)

Мать: Плотникова Устинья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Марья Петрова (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1768

Сын: Плотников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Марья Петрова (Вна)

Отсюда начался род Плотниковых
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Латухина (Плотникова) Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова Марья Петрова (Вна)

Смерть
1794

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