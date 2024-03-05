Долгих Георгий (Егор) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1927
Дата смерти07.03.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927
Отец: Долгих Петр
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1954
Сын: Долгих Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Чугина Зинаида Ивановна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1957
Дочь: Кузовлева Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Чугина Зинаида Ивановна
Смерть
07.03.?