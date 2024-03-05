Долгих Георгий (Егор) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Георгий (Егор) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1927

Дата смерти

07.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1927

Отец: Долгих Петр

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1954

Сын: Долгих Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Чугина Зинаида Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1957

Дочь: Кузовлева Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Чугина Зинаида Ивановна

Смерть
07.03.?
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