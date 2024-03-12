Гиммельфарб (Гуревич) Вера Леонтьвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1922
Сын: Гиммельфарб Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Гиммельфарб Михаил
Бракосочетание
28.?.?
Муж: Гиммельфарб Михаил
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище