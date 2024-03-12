Гиммельфарб (Гуревич) Вера Леонтьвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиммельфарб (Гуревич) Вера Леонтьвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1922

Сын: Гиммельфарб Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Гиммельфарб Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.?.?

Муж: Гиммельфарб Михаил

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище
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