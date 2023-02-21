Несмелов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмелов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1973

Отец: не указан

Мать: Несмелова Надежда Ивановна

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