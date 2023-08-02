Тулатов Майрамуко Хапазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Майрамуко Хапазович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Саламат

Мать ребёнка: Тулатова Багой Рувасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Дзамболат Майрамукович

Мать ребёнка: Тулатова Багой Рувасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Багой Рувасовна

Смерть
Неизвестно
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