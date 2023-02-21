Нуруллина (Калимуллина) Танзиля Галиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллина (Калимуллина) Танзиля Галиулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1958

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958

Отец: Калимуллин Галиулла Калимуллович

Мать: Калимуллина Жуайра Шакуровна

Бракосочетание
30.05.1983

Муж: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Никах
30.05.1983

Муж: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Рождение ребёнка
11.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуруллин Хабибулла Зиннатович

Шингальчи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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