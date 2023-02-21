Нуруллина (Калимуллина) Танзиля Галиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958
Бракосочетание
30.05.1983
Никах
30.05.1983
Рождение ребёнка
11.01.1984
Рождение ребёнка
24.06.1985
Рождение ребёнка
06.01.1988
Рождение ребёнка
16.08.1996
Рождение ребёнка
06.03.2001