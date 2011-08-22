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Блиндерова Анастасия Алексеевна
Блиндерова Анастасия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
22.08.2011
Пол
Женский
Отец
Блиндеров Алексей Васильевич
1969 г.р.
Мать
Блиндерова (Храмович) Ирина Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2011
Отец:
Блиндеров Алексей Васильевич
Мать:
Блиндерова Ирина Сергеевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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