Солодовников Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Солодовников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
1922
Сын: Солодовников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Александра Михайловна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Солодовников Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Солодовников Александра Михайловна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно