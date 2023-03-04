Вшивцева Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Тарасаева Варвара Савинова

Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Вшивцев Афонасий Савинович

Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Вшивцев Василий Савинович

Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сава Евстафьевич

Смерть
После 1763
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