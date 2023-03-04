Вшивцева Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Тарасаева Варвара Савинова
Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Вшивцев Афонасий Савинович
Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Вшивцев Василий Савинович
Отец ребёнка: Вшивцев Сава Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763