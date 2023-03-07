Оглоблина Марфа Зотовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1846
Дочь: Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Меланья Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Леонтьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Леонтий Степанович
Смерть
Неизвестно