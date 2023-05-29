Панюшкина (Романова) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкина (Романова) Пелагея Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: Романов Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1869

Муж: Панюшкин Василий Ильич

Рождение ребёнка
09.03.1889

Дочь: Спирина (Панюшкина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Панюшкин Василий Ильич

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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