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Куршева (Осипова) Евгения Яковлева

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879 ст.

Отец: Осипов Яков Тимофеев

Мать: Осипова (Боброва) Васса Степанова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1896
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Муж: Куршев Семен Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.

Сын: Куршев Петр Семенов

Отец ребёнка: Куршев Семен Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.

Сын: Куршев Геннадий Семенов

Отец ребёнка: Куршев Семен Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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