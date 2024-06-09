Куршева (Осипова) Евгения Яковлева
Место рождения
Дата рождения28.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1879 ст.
Упоминание
1896
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Муж: Куршев Семен Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.
Сын: Куршев Петр Семенов
Отец ребёнка: Куршев Семен Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.
Отец ребёнка: Куршев Семен Иванов
Смерть
Неизвестно