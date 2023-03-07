Денисов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Степан Иванович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Денисов Иван Герасимович

Мать: Денисова Прасковья Коренева

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
1782
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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