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Денисов Степан Иванович
Денисов Степан Иванович
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Место рождения
Большой Каменец
, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1761
Дата смерти
1782
Пол
Мужской
Отец
Денисов Иван Герасимович
1727 г.р.
Мать
Денисова Прасковья Коренева
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Денисов Иван Герасимович
Мать:
Денисова Прасковья Коренева
Большой Каменец
, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
1782
Большой Каменец
, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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