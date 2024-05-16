Томилов Семен Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти11.04.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Томилов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Валерий
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1925
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Томилова Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
20.09.1936
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Томилова Галина Семеновна
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Томилов Николай Семенович
Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна
Смерть
11.04.1952