Томилов Семен Прохорович 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТомилов Семен Прохорович

Томилов Семен Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

11.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Томилов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Юрий Семенович

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Валерий

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Томилов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Томилова Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.09.1936

Сын: Томилов Леонид Семенович

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Томилова Галина Семеновна

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Томилов Николай Семенович

Мать ребёнка: Томилова Агриппина Матвеевна

Смерть
11.04.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.