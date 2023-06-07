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Ефросинья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Около 1694 г.р.

Муж

1715 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Захар Назаров

Мать: Евдокия Максимова

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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