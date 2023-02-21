Юрас (Адаевская) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрас (Адаевская) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина Валерьевна

Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрас Станислав Валерьевич

Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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