Юрас (Адаевская) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Регина Валерьевна
Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрас Станислав Валерьевич
Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно