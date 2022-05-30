Юрас (Адаевская) Галина Васильевна
женский, родилась Неизвестно
Дети
(Юрас) Регина ВалерьевнаНеизвестно г.р.
Юрас Станислав ВалерьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрас) Регина Валерьевна
Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрас Станислав Валерьевич
Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно