Юрас (Адаевская) Галина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрас (Адаевская) Галина Васильевна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Неизвестно

Дети
(Юрас) Регина ВалерьевнаНеизвестно г.р.
Юрас Станислав ВалерьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрас) Регина Валерьевна

Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрас Станислав Валерьевич

Отец ребёнка: Юрас Валерий Илаизович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Работа или профессия
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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