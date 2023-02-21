Артыщук Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артыщук Галия Рафаиловна
Алматы
Рождение ребёнка
27.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артыщук Галия Рафаиловна
Алматы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артыщук Галия Рафаиловна