Артыщук Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артыщук Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артыщук Галия Рафаиловна

Алматы
Рождение ребёнка
27.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артыщук Галия Рафаиловна

Алматы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артыщук Галия Рафаиловна

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