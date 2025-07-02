Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна
женский, родилась Неизвестно, Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: Страйкова Надежда Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: Страйкова Анна Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: Страйкова Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Сын: Страйков Василий Фролович
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: Страйкова Мария Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: (Стройкова) Анна Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Дочь: Стройкова Стефанида Фроловна
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич
Сын: Страйков Алексей Фролович
Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич