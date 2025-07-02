Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
Дети
Страйков Косьма Фролович12.10.1884 ст. г.р.
Страйков Матвей Фролович02.08.1886 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
1882 ст.

Муж: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Вторым браком

Рождение ребёнка
12.10.1884 ст.

Сын: Страйков Косьма Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.08.1886 ст.

Сын: Страйков Матвей Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Дочь: Страйкова Надежда Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.

Дочь: Страйкова Анна Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.08.1891 ст.

Дочь: Страйкова Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
19.11.1892 ст.

Сын: Страйков Михаил Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Страйков Василий Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
12.12.1897 ст.

Сын: Страйков Павел Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Дочь: Страйкова Мария Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.09.1901 ст.

Дочь: (Стройкова) Анна Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Сын: Страйков Иван Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Стройкова Стефанида Фроловна

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Страйков Алексей Фролович

Отец ребёнка: Страйков Фрол Дмитриевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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