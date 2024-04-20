Станкевич (Около-Кулак) Ядвига Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1889
Сын: Кисляк-Санкевич Осип (Иосиф) Матвеевич
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: (Станкевич) Бронислава Матвеевна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Рождение ребёнка
02.10.1892
Сын: Кисляк-Станкевич Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Рождение ребёнка
15.05.1895
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: (Станкевич) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Рождение ребёнка
18.10.1905
Дочь: (Станкевич) Виктория Матвеевна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович
Смерть
Неизвестно