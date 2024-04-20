Станкевич (Около-Кулак) Ядвига Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Около-Кулак) Ядвига Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Около-Кулак Иван

Мать: Около-Кулак (Барановская) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Рождение ребёнка
16.11.1889

Сын: Кисляк-Санкевич Осип (Иосиф) Матвеевич

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: (Станкевич) Бронислава Матвеевна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1892

Сын: Кисляк-Станкевич Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Рождение ребёнка
15.05.1895

Сын: Станкевич Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: (Станкевич) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Рождение ребёнка
18.10.1905

Дочь: (Станкевич) Виктория Матвеевна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Мацей Антонович

Смерть
Неизвестно

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