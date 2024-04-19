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Сапсай Мария Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1935

Дочь: Спасай Валентина Павловна

Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович

Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Сапсай Григорий Павлович

Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович

Рождение ребёнка
27.09.1941

Дочь: Головати Любовь Павловна

Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович

Смерть
Неизвестно

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