Сапсай Мария Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1935
Дочь: Спасай Валентина Павловна
Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович
Рождение ребёнка
04.10.1937
Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович
Рождение ребёнка
27.09.1941
Дочь: Головати Любовь Павловна
Отец ребёнка: Сапсай Павел Константинович
Смерть
Неизвестно